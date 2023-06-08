لماذا سقطت الأمطار على القاهرة في يونيو؟.. الأرصاد تجيب

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أسباب سقوط أمطار في شهر يونيو الجاري، رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وقال "القياتي"، في تصريحات لمصراوي، إن المنخفضات الخماسينية في المعتاد، تبدأ مع بداية فصل الربيع، على أن تبدأ في التلاشى بشكل كبير مع منتصف شهر مايو، لكنها بالفعل تأخر هذه المنخفضات الخماسينية واستمرار حدوثها حتى الثلث الأول من شهر يونيو على غير المعتاد، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى التغييرات المناخية التي يشهدها العالم كله لأن هذه التغييرات المناخية، تعمل على حدوث خلل في منظومة التوزيعات الضغطية على مستوى العالم، وبالتالي تغير في حركة الكتل الهوائية على العالم.

وأوضح، أن التغيرات المناخية، تؤثر على مصر باعتبارها جزء من شمال أفريقيا بجانب دول الخليج وصحراء شبه الجزيرة العربية، ويفصلها عن قارة أوروبا البحر الأبيض المتوسط.

وتابع: "كلنا شاهدنا على مدار الفصول القليلة الماضية التغيرات المناخية التي شهدتها المنطقتين سواء شبه الجزيرة العربية أو القارة الأوروبية التي شهدت جفاف بشكل كبيرة على مدار مواسمها الممطرة الماضية، وارتفاع كبير في درجات الحرارة على مدار الصيف الماضي وقبل الماضي".

وأكد "القياتي"، أن التغييرات المناخية، أمر واضح على جميع أنحاء العالم، وبالتالي ما يحدث حاليا بسبب التغيرات المناخية، وبالرجوع إلى السجلات المناخية اكتشفنا سقوط بعض الأمطار على مناطق متفرقة من الجمهورية في نهاية شهر مايو وخلال شهر يونيو في فترة التسعينات وفي عام 2005 ولكنها تحدث على فترات زمينة متباعدة.

وشهدت البلاد مساء الخميس، سقوط أمطار على جسر السويس وبعض مناطق من القاهرة الكبرى، مع سحب رعدية ممطرة، تتمركز على القاهرة الكبرى وشرق البلاد وشمال الصعيد ومناطق من الأسكندرية.