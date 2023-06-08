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هل يؤثر عمل المرأة على نصيبها في الميراث؟.. الإفتاء توضح

12:35 ص الخميس 08 يونيو 2023
هل يؤثر عمل المرأة على نصيبها في الميراث؟.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء المصرية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز في أيِّ حال من الأحوال أن يتسبَّب تغيُّر واقع المرأة بخروجها للعمل، وإسهامها في النفقة مع زوجها أو أبيها، في إبطال النصوص القطعية، ولا يعدُّ مبررًا للدعوة إلى تعديل نصيبها في الميراث.

وأوضحت في فتوى لها، أنَّ اعتبار حق العباد في المواريث يوجب تمكين صاحب الفرض منه، وأن يكون له حرية التصرُّف فيه، سواء بالقبض أو بالتنازل، لا أن يجبر على التنازل عنه.

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دار الإفتاء المصرية الميراث المرأة حق العباد في المواريث

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