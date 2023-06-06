وزراء وشخصيات عامة في مقدمة حضور جنازة الدكتور أحمد عماد (صور)

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تصوير - نادر نبيل:

حرص العديد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، على حضور جنازة الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان الأسبق، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

كان الدكتور أحمد عماد توفى مساء أمس الاثنين إثر أزمة قلبية بأحد مستشفيات مدينة نصر.

كان رأس الحضور: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

كما شارك في الجنازة: اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، والدكتور خالد العناني وزير الآثار الأسبق، والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق، والكاتب الصحفي أسامة هيكل وزير الإعلام السابق،

ومن المقرر أن يقام العزاء غدا الأربعاء بعد صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوى.