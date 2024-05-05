هل ينخفض الدولار إلى 40 جنيها الفترة المقبلة؟

كتب- حسن مرسي:

رد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على امكانية انخفاض سعر الدولار لأقل من 40 جنيها.

وقال بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن هناك تقارير كثيرة تعتمد على التقديرات والتدفقات النقدية القادمة تفيد بانخفاض سعر الدولار لأقل من 40 جنيها.

وأشار إلى أنه من الممكن أن ينخفض الدولار لأقل من 40 جنيه فهناك من يتحدث أنه سينخفض لأقل من 40 جنيها أو 40 جنيها أو 45 جنيها.

وأوضح أن انخفاض الدولار شق إيجابي جدا لكن المهم الحفاظ على استمراريته، مشددا على ضرورة الاستمرارية في تحسين قدرات التدفقات النقدية لضمان استمرار تحسن قيمة الجنيه.