شيخ الأزهر يستقبل الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، عضو مجلس حكماء المسلمين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.
وأكد فضيلة الإمام الأكبر انفتاح الأزهر على مختلف المؤسسات الدينية والثقافية حول العالم، ودعم الأزهر لكل الجهود العلمية التي تسهم في تعزيز التعاون الإسلامي، وترسيخ قيم الأخوة والتعايش والانفتاح الإيجابي على الآخر، مشيرا إلى الدور الواجب علي علماء الأمة والمجامع الفقهية في مواجهة الأفكار المتطرفة والسلوكيات المنحرفة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها.
من جانبه، أعرب الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، عن تشرفه بلقاء الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وتقدير مجمع الفقة الاسلامي لما يقوم به فضيلته من جهود كبيرة علي كافة المستويات العلمية والثقافية، وكذلك جهوده لإرساء قيم الأخوة الإنسانية والسلام العالمي، ونشر الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي، ومجابهة التشدد والتطرف.
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