خاص| زاهي حواس يكشف تفاصيل جديدة عن البحث على مقبرة نفرتيتي

خاص| من هو خليفة زاهي حواس؟.. العالم الأثري يرد



كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أكد الدكتور زاهي حواس عالم المصريات الشهير ووزير الآثار الأسبق، أن العمل جار على قدم وساق في البعثة الأثرية التي يرأسها بالأقصر.

وقال حواس في حوار صحفي لمصراوي سينشر بشكل كامل لاحقا: لم نكتشف شيئا حتى الآن، غير المدينة الذهبية التي اعتبرت أهم كشف أثري في عام ٢٠٢١.

وأضاف حواس: أسعى منذ عام ٢٠٠٧ عن مقبرة الملكة نفرتيتي، في وادي الملوك بالبر الغربي، وأتمنى من الله أن يكافئنا بالعثور عليها