محافظ الجيزة يعلن تفاصيل الاشتراك في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الجيزة: تقدم 518 مشروعًا بالنسخة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

كتب- يوسف عفيفي:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد أحد المبادرات الرائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتي تهدف إلي توطين العمل المناخي والتنموي والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية مما يعكس رؤية مصر لترسيخ الواقع الجديد الذي ترتبط فيه التنمية بالتحول الرقمي والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف راشد، أن المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال الاجتماع الموسع للإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بحضور السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمهندس خالد مصطفي الوكيل الدائم بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة واللواء شاكر يونس السكرتير العام.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه قد تقدم حتى الآن بالنسخة الثانية من إطلاق المبادرة عدد ٥١٨ مشروعا، مؤكداً أن المبادرة تعد من المبادرات الهادفة لكونها تركز على تنفيذ وتطبيق المشروعات على أرض الواقع مما يسهم في خدمة البيئة والمجتمع.

وأكد المحافظ، على ضرورة تكثيف الفعاليات واللقاءات وورش العمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى خاصة داخل النوادي ومراكز الشباب ، لافتاً أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق النتائج الخاصة بها.

وثمن اللواء راشد، النماذج المقدمة من أصحاب المشروعات الفائزة بالمرحلة الأولى من المبادرة كأحد النماذج التي يحتذى بها في توطين العمل المناخي والتنموي.

وشهد اللقاء، استعراض بعض المشروعات الفائزة بمحافظة الجيزة بالمرحلة الأولى من المبادرة والتحاور مع الشباب الفائزين من المشاركين في المؤتمر الوطني، وكذا مؤتمر المناخ الذي عقد في شرم الشيخ COP27

ومن جانبه، وجه السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الشكر لمحافظ الجيزة على الجهود المبذولة وتقديم الدعم اللازم للعمل على إنجاح المبادرة، موضحاً أن المبادرة تهدف إلى خلق أسطول من المشروعات الخضراء والذكية القابلة للتنفيذ إلى جانب القيام بنقلة نوعية في مجال التنمية المستدامة، وتوطين التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال مساعدة وتدريب أصحاب المشروعات.

وأشار السفير هشام بدر، إلى أن المرحلة الأولي من المبادرة أثمرت عن مشروعات زراعية وصناعية أو مشروعات جمعت بين القطاعين أو مشروعات مرتبطة بالخدمات المختلفة، حيث تنوعت فئات المشروعات بين مشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومشروعات المرأة والشباب ومشروعات الهيئات غير الهادفة للربح.

حضر اللقاء، رؤساء الأحياء والمراكز ومديري المديريات والمجلس القومي والرائدات الريفيات وممثلين عن الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من أصحاب المشروعات الفائزة بالمرحلة الأولى من المبادرة.

اقرأ أيضًا:

الحج 2023.. مصر للطيران تصدر التعليمات الخاصة بالحجاج قبل انطلاق الجسر الجوي

حرارة شديدة وعاصفة ترابية.. الأرصاد: موجة تقلبات جوية جديدة تبدأ في هذا الموعد

محافظ الجيزة يُجازي مشرف نظافة بقطاع القومية العربية بإمبابة

مسابقة الأئمة 2023.. موعد إعلان أسماء المقبولين والاختبارات التحريرية والشفوية

زيادة تصل لـ200 جنيه.. موعد تطبيق أسعار تذاكر قطارات النوم