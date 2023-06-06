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وكيل أول النواب ناعيا وزير الصحة الأسبق: كان نموذجاً ملهماً للعطاء

01:56 م الثلاثاء 06 يونيو 2023
وكيل أول النواب ناعيا وزير الصحة الأسبق: كان نموذجاً ملهماً للعطاء

الدكتور الراحل أحمد عماد الدين

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كتب- نشأت علي:
نعى المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله تعالي، الدكتور أحمد عماد الدين عميد كلية طب عين شمس ووزير الصحة والسكان الأسبق، الذي وافته المنية مساء اليوم بعد مسيرة أكاديمية علمية وعملية مشرفة وحافلة بالعديد من الإنجازات والعلامات المضيئة في كافة المناصب التي تقلدها على مدار تاريخه المهني والعلمي المشرف.
وتابع سعدالدين: كان قيمة وقامة علمية وإنسانية عالية، قدم خلال مسيرته العملية، واسهاماته العلمية نموذجاً ملهماً للعطاء النابض بالحكمة، والإيثار، والإنسانية، ولم يدخر وسعاً في آداء واجبه الوطني، والعلمي.

وتقدم المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الكريم، فإنه يتضرع إلي الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله، وذويه الصبر والسلوان.

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الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق وكيل أول النواب أحمد سعدالدين

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