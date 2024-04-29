"العمل": إعداد دراسات ترصد احتياجات السوق العربي

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن مشاركة وفد عمل مصر فى فعاليات الدورة الـ50 من مؤتمر العمل العربى والتى تواصل أعمالها اليوم.

وقالت "العمل"، بحسب بيان لها، اليوم الإثنين، أن الفعاليات تضمنت عدد من اللجان الفنية منها لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات والتي استعرضت خلال أعمالها تقرير لجنة الخبراء القانونيين والذى يساهم فى تعزيز الحوار بين أطراف العمل الثلاثة والنهوض بمعايير العمل العربية.

وأضافت "الوزارة"، أن الفعاليات تضمنت أيضًا، لجنة حول أسواق العمل المنتجة والمستدامة، حيث استعرض ممثلو الوفد فى اللجنة أهم الجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يخص التدريب المهني، والتعاون مع القطاع الخاص من خلال مشروع مهني 2030 والذي يستهدف تدريب الشباب وإثقالهم بالمهارات، فضلًا عن التأكيد على ضرورة التكاتف والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة والتى تعمل عليه الوزارة من خلال المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى العمل.

وأوضحت أنه جرى التأكيد على ضرورة دعم منظمة العمل العربية لإعداد دراسات ترصد احتياجات سوق العمل العربي؛ لتحقيق التكامل على المستوى العربي، من خلال خلال فعاليات أعمال الدورة الـ50 لمؤتمر العمل العربي والتي تنظمها منظمة العمل العربية بالعاصمة العراقية بغداد، والمنعقدة برئاسة أحمد الأسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

وأكدت "العمل"، أنه جرى خلال الفعاليات الإشارة إلى ضرورة توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية؛ لضمان سلامة الموارد البشرية وسلامة المنشآت، وأخرى حول إصدار أداة معيارية بشأن أنماط العمل المختلفة والتى صدر عنها اتفاقية جديدة وهى الاتفاقية رقم 20 بشأن أنماط العمل المختلفة، وكذلك التوصية رقم 10 بشأن أنماط العمل الجديدة والتى تهدف إلى ضمان حقوق العمال فى أشكال العمل الجديدة غير التقليدية.

وتابعت "الوزارة"، أن اللجنة عملت على تعديل الاتفاقية رقم 9 بشأن التوجيه والتدريب المهنى لتصبح الاتفاقية رقم 21 بشأن التوجيه والتدريب المهني بعد تعديل بعض البنود، واستحداث البعض، وتضمنت فعاليات اليوم أعمال اللجنة الخاصة بشروط العمل اللائق للشباب بالمنصات الرقمية، والتي تضمنت دعوة الدول العربية إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع العمل في المنصات الرقمية و ضمان الحد الأدنى من الحماية للعاملين في تلك المنصات، والعمل على تحديث السياسات لمعالجة شروط وظروف العمل في منصات العمل الرقمية وربط العمل في المنصات بحزمة القوانين الخاصة بكل قطاع من قطاعات العمل.

يذكر أنه يرأس وفد عمل مصر الدكتور رشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، وعضوية الدكتور هلال مأمون، مدير عام المنظمات والاتفاقيات، وأمنية عبد الحميد، مساعد فني لوزير العمل، وحضور الدكتور أحمد سمير، سفير جمهورية مصر العربية، والمستشار شريف عيسى، نائب السفير، وعمرو رضا، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالعراق.

ويشارك محمد طلعت، عن إتحاد الغرف التجارية، ومحمد جبران، عن وفد العمال، وحضر الجلسة الافتتاحية، المهندس محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقى، راعي المؤتمر، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،، والسيد فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وجيلبيرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ويشارك 350 مشاركًا ومشاركة من وزراء العمل، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، وممثلون الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة في جمهورية العراق.

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