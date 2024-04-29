اتحاد منتجي الدواجن: انخفاض أسعار بيض المائدة في الأسواق بنسبة 40%

كتب- حسن مرسي:

أعلن أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن انخفاض أسعار بيض المائدة في الأسواق بنسبة تتراوح بين 30% و40%.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة" مساء الإثنين، قال نبيل سعر كرتونة البيض يتراوح حاليًا بين 140 إلى 150 جنيهاً للكرتونة الواحدة، بعدما كانت تباع بسعر يتراوح بين 180 و190 جنيهاً.

وأرجع رئيس الشعبة، هذا الانخفاض في الأسعار إلى عودة المنتجين إلى دورات إنتاج جديدة، مما أدى إلى زيادة المعروض من بيض المائدة وبالتالي انخفاض الأسعار بشكل مباشر.

وأكد نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على أن توفر الكميات الكافية من الأعلاف لعب دوراً مهماً في تدعيم عملية خفض الأسعار.

وأفاد أحمد نبيل أيضاً بأن الارتفاع السابق في أسعار البيض كان نتيجة طبيعية لانخفاض دورات الإنتاج، متوقعًا تحسن الأوضاع بدءًا من شهر أكتوبر وزيادة الإنتاج بوتيرة أكبر، مما سينتج عنه انخفاض أكبر في تكلفة كرتونة البيض.