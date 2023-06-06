لماذا تنتشر الثعابين في الأراضي الزراعية؟.. خبير يجيب

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عمر تمام، عميد معهد الدراسات وخبير الحياة البرية: إن الثعابين والعقارب تظهر في الأراضي الزراعية لما لها من بيئة مثالية حيث تبحث عن الطعام وخصوصا الفئران وبعض الزواحف الصغيرة، مشيرًا إلى أن النفايات وتخزين بعض المحاصيل مثل الفاكهة والخضروات تجذب الفئران وبالتالي تجذب الثعابين.

وأضاف "تمام"، في تصريح لمصراوي، أن سبب الوفيات يعود إلى ارتفاع أسعار الترايق الذي يصل قيمته إلى ألفين جنيه، مشيرًا إلى أن بعض المناطق الزراعية تحتوي على أنواع الطريشة والكوبرا المصرية والكوبرا السوداء والبخاخة.

وأوضح أن التعامل مع ظهور هذه الأنواع يحتاج إلى متخصصين من البيئة والإرشاد الزراعي والوحدة الصحية؛ وحذر من التعامل الفردي أو من غير المتخصصين سواء بالقتل أو الاصطياد.

الجدير بالذكر أن ارتفاع درجات الحرارة في فصول يونيو ويوليو من هذا العام تنتشر الثعابين والعقارب في المنازل والأراضي الزراعية.