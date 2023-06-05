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200 ألف جنيه جوائز.. شروط وكيفية الاشتراك في مسابقة "الخطيب المثالي" بالأوقاف

12:39 م الإثنين 05 يونيو 2023
200 ألف جنيه جوائز.. شروط وكيفية الاشتراك في مسابقة "الخطيب المثالي" بالأوقاف

وزارة الأوقاف

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مسابقة الخطيب المثالي لتشجيع أفضل الخطباء سواء من الأئمة أم من الوعاظ أم من خطباء المكافأة.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنه سيتم منح جوائز متميزة لأفضل الخطب التي تعتمدها اللجنة المشكلة لذلك ويجتاز أصحابها الاختبارات أو المقابلات المطلوبة لذلك.

وينشر "مصراوي" شروط الاشتراك في مسابقة "الخطيب المثالي"، على النحو التالي:

- المشاركة بخطبة واحدة فقط لا تزيد عن 15 دقيقة.

- يتم رفع الفيديو على إحدى الصفحات الخاصة بالمشارك.

- أن يكون أحد أئمة الوزارة أو واعظة أو خطيب مكافأة.

- آخر موعد للتقديم 5 يوليو.

- يتم إرسال فيديو الخطبة الخاص بالمشارك على الرابط التالي: هنا

وخصصت وزارة الأوقاف، مجموعة من الجوائز على النحو التالي:

الجائزة الأولى 30 ألف جنيه للفائز الأول بشرط الحصول على 80%.

الجائزة الثانية 20 ألف جنيه للفائز الثاني بشرط الحصول على 75%.

الجائزة الثالثة 15 ألف جنيه للفائز الثالث بشرط الحصول على 70%.

وأشارت إلى أنه سيتم منح إلى 10 جوائز قيمة كل منها 5 آلاف جنيه بشرط الحصول على 65%.

سوق مصراوى

وزارة الأوقاف مسابقة الخطيب المثالي أفضل الخطباء

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