التموين: استيراد 25 ألف رأس ماشية وطرح اللحوم الطازجة بـ195 جنيها
كتب- محمد سامي:
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع يوميًا الحالة السلعية والتموينية بالمحافظات أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.
وقال وزير التموين، إنه يتم طرح اللحوم السودانية ومن جيبوتي الطازجة بـ195 جنيها للكيلو، واللحوم البرازيلي المجمدة بـ160 جنيهًا للكيلو والمقطعة منها بـ170 جنيها للكيلو.
وأشار الوزير إلى تنويع مناشئ ومصادر الاستيراد من دول إفريقية عدة، حيث استوردت مصر ما يصل إلى 25000 رأس ماشية من السودان وجيبوتي بالإضافة إلى استيراد الأغنام من أوغندا وتنزانيا.
وتم تخصيص عدد من مخازن الجملة بكل محافظة لصرف سلع المنظومة التموينية لمنافذ الصرف خلال إجازة عيد الأضحى.
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