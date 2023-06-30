التموين: استيراد 25 ألف رأس ماشية وطرح اللحوم الطازجة بـ195 جنيها

كتب- محمد سامي:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع يوميًا الحالة السلعية والتموينية بالمحافظات أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال وزير التموين، إنه يتم طرح اللحوم ‏السودانية ومن جيبوتي الطازجة بـ195 جنيها للكيلو، واللحوم البرازيلي المجمدة بـ160 ‏جنيهًا للكيلو والمقطعة منها بـ170 جنيها للكيلو.

وأشار الوزير إلى تنويع مناشئ ومصادر الاستيراد من دول إفريقية عدة، حيث استوردت مصر ما يصل إلى 25000 رأس ماشية من ‏السودان وجيبوتي بالإضافة إلى استيراد الأغنام من أوغندا وتنزانيا.

وتم تخصيص عدد من مخازن الجملة بكل محافظة ‏لصرف سلع المنظومة التموينية لمنافذ الصرف خلال إجازة عيد الأضحى.​