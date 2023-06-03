محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية 2022/2023

كتب- يوسف عفيفي:

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بطرح الخطة الاستثمارية المستقبلية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بدءًا من أول يوليو المقبل، مع الاستعانة بالشركات الجادة المشهود لها بالكفاءة والخبرة العالية لتنفيذ المشروعات على أكمل وجه.

وشدد المحافظ، على ضرورة تنفيذ أفضل المقترحات التي تعود بالنفع على المواطنين فيما يتعلق بمشروعات رصف الطرق والمحاور استكمالًا لجهود المحافظة في هذا القطاع بالأحياء والمراكز لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة يإعطاء الأولوية لمشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة لها باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال الاجتماع الموسع الذي عقده للوقوف على نسب الإنجاز النهائية بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والتي شهدت إدراج العديد من مشروعات الرصف والتطوير ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المرورية وتحسين البيئة ومستوى النظافة ساهمت في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية للمشروعات التي تم تنفيذها والصيانة الدورية للطرق والمحاور لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين وضمان الاستدامة لها.

وأشار إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتدعيم الأحياء والمراكز والمدن وتنفيذ مشروعات خدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن الخطة الجديدة ستشهد إدراج العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين.

وشدد اللواء راشد، على رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات بضرورة الالتزام بعدد من المعايير في كراسات الشروط المقرر طرحها والخاصة بتنفيذ المشروعات الجديدة ومنها اختيار أفضل المواصفات والمعايير الفنية في أعمال التطوير لتنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة، مطالبا بضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف على جودة الأعمال المنفذة على الطبيعة أولا بأول مع التنسيق المسبق مع شركات المرافق قبل الشروع في التنفيذ وذلك القيام بأعمال التحويلات اللازمة للمرافق المتعارضة.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة مراجعة خطوط التنظيم قبل البدء في أعمال رصف وتطوير المحاور والشوارع المرورية للاستفادة منها في مسطح الطريق مما يسهم في تحقيق نقلة نوعية وتيسير الحركة المرورية.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف الحالي بوحدة المتغيرات المكانية خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/١ وحتى ٢٠٢٣/٥/٢٧ حيث كلف محافظ الجيزة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتغيرات التي لم يتم الرد عليها.