رئيسا جامعتي القاهرة وحلوان يهنئان الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

القاهرة- أ ش أ:

قدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والسادة النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يوفق بلادنا إلى مزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء.

كما هنأ الدكتور "قنديل" أسرة جامعة حلوان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليهم وعلى ذويهم بالخير واليمن والبركات.

كما هنأ مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك والاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

على صعيد متصل، بعث الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال عبد الهادي ، خلال البرقية ، "إن ثورة 30 يونيو عبرت بالوطن من خضم موجات عاتية حاولت أن تمزق هذا الوطن وهذا الشعب، ولكن إرادة المصريين ورؤيتكم الحكيمة، عبرت بمصر إلى بر الأمان، وستظل 30 يونيو علامة مضيئة في تاريخ مصر المعاصر، وانتصاراً لقيم العزة والكرامة لهذا الوطن".

وأضاف "يسعدني أن اتقدم إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والسادة الأعضاء بالمحافظات وعددهم 6 آلاف كاتب وشاعر ومفكر، بأسمى آيات التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات".