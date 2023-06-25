توجيه من جهاز تنمية مدينة العبور بخصوص عدادات المياه خلال إجازة العيد
كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشف جهاز تنمية مدينة العبور، عن استعداداته خلال إجازة عيد الأضحى.
وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تيسيرًا على المواطنين ولحسن سير العمل وتقديم كافة الخدمات بشكل منتظم دون انقطاعات يرجى العلم بأن خدمة شحن كروت عدادات المياه مسبقة الدفع ستكون متوفرة خلال فترة الإجازة داخل مقر الجهاز.
كما كشف الجهاز عن الخطوات التي يجب اتباعها لشحن عداد المياه مسبق الدفع.
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