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خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء في المكاتب

11:05 م الأربعاء 21 يونيو 2023
خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء في المكاتب

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

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كتب- يوسف عفيفي:

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، الخطوات التي يجب اتباعها لترشيد استهلاك الكهرباء في المكاتب.

واستعرض الجهاز، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" هذه الخطوات على النحو التالي:

1- غلق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف.

2- إعداد لافتات توعوية لترشيد الكهرباء للموظفين داخل المكاتب.

3- استبدال اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاقة.

4- إطفاء إضاءة الغرف عند الخروج.

5- استخدام الحساس الضوئي في الممرات والحمامات إذا أمكن.

6- عند مغادرة المكتب قم بفصل الأجهزة ( الكمبيوتر - طابعات - ماكينات تصوير ...الخ.).

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