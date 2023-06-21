خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء في المكاتب
كتب- يوسف عفيفي:
كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، الخطوات التي يجب اتباعها لترشيد استهلاك الكهرباء في المكاتب.
واستعرض الجهاز، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" هذه الخطوات على النحو التالي:
1- غلق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف.
2- إعداد لافتات توعوية لترشيد الكهرباء للموظفين داخل المكاتب.
3- استبدال اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاقة.
4- إطفاء إضاءة الغرف عند الخروج.
5- استخدام الحساس الضوئي في الممرات والحمامات إذا أمكن.
6- عند مغادرة المكتب قم بفصل الأجهزة ( الكمبيوتر - طابعات - ماكينات تصوير ...الخ.).
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