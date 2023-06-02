مياه القاهرة: قطع الخدمة لمدة 8 ساعات عن مناطق بالمحافظة في هذا الموعد

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه لمدة ثمان ساعات اليوم الجمعة عن مناطق (المرج الغربية ومتفرعاتها – المرج الشرقية ومتفرعاتها – المرج الجديدة ومتفرعاتها – مدينة الخصوص – عزبة النخل الشرقية ومتفرعاتها – شارع عين شمس ومتفرعاته التابع لمنطقة المرج).

وأوضحت في بيان لها، أنه سيتم قطع المياه اعتبارا من العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 2-6-2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 3-6-2023.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تعديل مسار خط المياه قطر 1000مم بمدينة الخصوص.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125