ضبط كروت ذاكرة وأقراص مخدرة و6 سيوف مع 5 ركاب بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي 5 محاولات تهريب لكروت ذاكرة مع راكبين قادمين من إثيوبيا، وأقراص مخدرة مع راكب قادم من النمسا، و6 سيوف مع راكب قادم من الصين، وأقراص الترامادول مع راكب قادم من إثيوبيا، وتم ضبط الركاب واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

تم ضبط راكبين عربيين حاولا تهريب كمية من كروت الذاكرة داخل جيوب ملابسهما التي كانوا يرتدونها، أثناء إنهاء الإجراءات علي ركاب الطائرة الأثيوبية القادمة من أديس أبابا، استوقفهما حسام الشافعي مأمور الجمرك وكلف جمال السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ كل من هاني محمود مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب الأول يدويا وتفتيشه ذاتيا، وأحمد عبد الواحد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب الثاني يدويا وتفتيشه ذاتيا في وجود محمد صلاح من ادارة الأمن الجمركي، ما أسفر عن ضبط ٢٥٠٠ كارت ذاكرة مع الراكب الأول، و٣٣٠٠ كارت ذاكرة مع الراكب الثاني.

والمحاولة الثالثة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة النمساوية القادمة من فيينا، تم ضبط راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته ٥١ شريطا لعقار الترامادول المخدر باجمالي ٥١٠ أقراص، تم الضبط بواسطة كل من عماد صلاح مأمور اللجنة الجمركية وأحمد عبد الواحد مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي.

والمحاولة الرابعة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة المصرية القادمة من بكين، تم ضبط راكب اسيوي بحوزته 6 سيوف ذوي نصل معدني حاد محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته، كما أفاد بذلك تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار، تم الضبط بواسطة كل من محمود عباس وبسمه حسني مأمورا الجمرك.

والمحاولة الخامسة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الاثيوبية القادمة من اديس أبابا، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار، تم ضبط راكب مصري بحوزته ٤ شرائط لعقار الترامادول المخدر باجمالي ٤٠ قرصاً، و ٤ عبوات بلاستيكية بهم ٤٠ قرصاً فوار لنفس العقار المخدر، تم الضبط بواسطة كل من كريم يوسف وأحمد عادل القط مأمورا الجمرك بغشراف جورج الفونس مدير الحركة.

أمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محاضر ضبط جمركي أرقام ١٤٧ و ١٤٨ و ١٤٩ و ١٥٠ و ١٥١ لكل راكب على الترتيب، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الركاب الثالث والرابع والخامس للنيابة.