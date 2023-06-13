وفاة الكاتب الصحفي عاصم حنفي

كتب- إسلام لطفي:

نعى الكاتب الصحفي أحمد باشا، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، الكاتب الصحفي عاصم حنفي، الذي توفي اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وكتب باشا منشورًا عبر حسابه على فيسبوك قائلًا: فقدت مصر والصحافة المصرية وروزاليوسف الكاتب الكبير عاصم حنفي، الذي وافته المنية منذ دقائق لتنتهي مسيرة طويلة من الكتابة الساخرة.

وتابع: لكن تظل سيرته ممتدة في تلاميذه وقرائه.. للفقيد الرحمة وللأسرة خالص التعازي.