وفاة الكاتب الصحفي عاصم حنفي
كتب- إسلام لطفي:
نعى الكاتب الصحفي أحمد باشا، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، الكاتب الصحفي عاصم حنفي، الذي توفي اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.
وكتب باشا منشورًا عبر حسابه على فيسبوك قائلًا: فقدت مصر والصحافة المصرية وروزاليوسف الكاتب الكبير عاصم حنفي، الذي وافته المنية منذ دقائق لتنتهي مسيرة طويلة من الكتابة الساخرة.
وتابع: لكن تظل سيرته ممتدة في تلاميذه وقرائه.. للفقيد الرحمة وللأسرة خالص التعازي.
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