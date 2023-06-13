مصر للطيران: إقلاع 12 رحلة جوية لنقل 2240 حاجا على مدار اليوم

كتب- محمد عبيد:

تقلع 12 رحلة جوية خلال علط مدار الـ 24 ساعة لنقل 2240 حاجاً من حجاج بعثة وزارة التضامن، ووزارتي الداخلية والصحة، وقرعة المنوفية وأسوان وترانزيت، وحجاج فلسطين وعمل، وذلك على الجسر الجوي الذي تنظمه شركة مصر للطيران لنقل حجاج بيت الله إلى جدة والمدينة المنورة لأداء المناسك.

وقالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران: تتضمن رحلات اليوم 7 رحلات جوية من مطار القاهرة الدولي إلى مطار جدة، و5 رحلات جوية بواقع 4 رحلات من مطار القاهرة الدولي إلى مطار المدينة المنورة، ورحلة واحدة من مطار أسوان الدولي إلى مطار المدينة المنورة.

من جانبه أكد المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بدأت الجسر لنقل 45 ألف حجاج على 185 رحلة جوية هذا العام ما بين منتظمة وغير منتظمة إلى جدة والمدينة المنورة وذلك في مرحلة الذهاب والتي تنتهي يوم 22 يونيو الحالي.

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