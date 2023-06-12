المفتي يشارك في قمة "بناء الجسور بين الشرق والغرب" بالأمم المتحدة 14 يونيو
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
يشارك الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- في فعاليات "منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب" في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، المقرر انعقادها في الرابع عشر من يونيو الجاري.
وقال الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الزيارة تستمر لأربعة أيام تأتي امتدادًا للجولات الخارجية التي يقوم بها المفتي، في ضوء الاستراتيجية التي وضعتها دار الإفتاء المصرية بوصفها إحدى مؤسسات القوة الناعمة المصرية للتواصل الديني مع الخارج.
وأضاف نجم أن مفتي الجمهورية سيلتقي خلال زيارته الولايات المتحدة الأمريكية بعدد من قيادات الأمم المتحدة؛ لمد جسور التواصل والتعاون، ووضع الأهداف والبرامج العملية المشتركة لتعزيز ثقافة التواصل والتعارف والمشاركة المعرفية، من أجل تصحيح صورة الإسلام في الغرب ومواجهة موجات الإسلاموفوبيا وخطابات الكراهية والتطرف.
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