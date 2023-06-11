الأقل في العالم.. عضو التنسيقية: ضرورة النظر لرواتب النواب ومساواتهم بنواب الوزراء

كتب- إسلام لطفي

قال عبدالعزيز الشناوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب العدل أنه يؤيد زيادة عدد نواب مجلسي النواب والشيوخ، ولكن بنفس الفلسفة التي تم بها حساب الأعداد في المرات السابقة، عبر حساب التمثيل النسبي لعدد السكان الذين يمثلهم كل نائب.

وأضاف خلال كلمته بجلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ضمن المحور السياسي للحوار الوطني، أنه كذلك يؤيد تفرغ أعضاء البرلمان بشكل تام وكامل، ليقوم النائب بدوره الرقابي والتشريعي، مشيرًا إلى ضرورة فتح قضية في غاية الأهمية، ألا وهي راتب النواب، حيث يتقاضي النواب في مصر أجر ربما هو الأقل في العالم وقارة أفريقيا.

وأشار أنه لا يعقل أن يكون راتب نائب الوزير أكبر بأضعاف من راتب النائب في البرلمان الذي يراقب الوزير والحكومة كلها، موضحًا ضرورة المساواة بين رواتب نواب البرلمان، مع ما يتقاضاه نائب الوزير على الأقل، وكذلك حقوقه التأمينية مثله، على أن يخصم من راتبه ما يخصم من غيره من ضرائب وتأمينات، فنحن لا نقبل استثناء النواب من الضرائب، ولكن يتقاضى ما يتقاضاه نائب الوزير ويخصم منه ضرائب وتأمينات مثله.