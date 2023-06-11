وزير الإسكان يتابع تنفيذ آلاف الوحدات السكنية لمحدودي الدخل بالعبور الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، الجاري تنفيذه بمدينة العبور الجديدة، والذي يضم الآلاف من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، مشدداً على دفع العمل بالمشروع والاهتمام بالمشروعات القومية بجميع المدن الجديدة.

وأشار الوزير - في بيان للوزارة - إلى أن هناك متابعة مستمرة للموقف التنفيذي للوحدات، وكذا الخدمات المرتبطة بها، لتشجيع المستفيدين بالوحدات على سرعة السكن، مؤكداً أن مدينة العبور الجديدة تشهد إقبالا كبيرا على حجز الوحدات السكنية بمختلف أنواعها.

وفي ذات السياق، أكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة المهندس أحمد علي، ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال الجارية بالبنية التحتية لمشروع سكن كل المصريين بالحيين الـ15و16، والذي يضم 638 عمارة، بإجمالي 15312 وحدة سكنية.

وأوضح أنه يجري تنفيذ أعمال المرافق من خطوط انحدار شبكة الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، وكذا أعمال تنفيذ خط المياه الناقل قطر 700 مم H.D.P.E، المغذي لتلك الأحياء، بجانب تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات في بعض العمارات ومباني الخدمات.

في السياق، أكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ المقررة لمشروع "سكن كل المصريين" بالحي الـ14 والذي يضم 806 عمارات بإجمالي 19344 وحدة، بالإضافة إلى 7 أسواق تجارية، و4 مراكز طبية، و5 مدارس بمراحل مختلفة، و4 حضانات وعدد 2 ملعب خماسي ومخبز، لافتاً إلى أنه يجري استكمال أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية، وكذا أعمال الأرصفة ورش mc لطريق R10 بالحي الـ14 بالمدينة.​