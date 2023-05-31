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قرار حكومي بالعفو عن عدد من المحبوسين بمناسبة عيد الأضحى وذكري ثورة يوليو

05:31 م الأربعاء 31 مايو 2023
قرار حكومي بالعفو عن عدد من المحبوسين بمناسبة عيد الأضحى وذكري ثورة يوليو

مجلس الوزراء

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كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المقررة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة 1444 هـ، والعيد الحادي والسبعين لثورة 23 يوليو لعام 1952.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بالعاصمة الإدارية .

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مجلس الوزراء العفو عن عدد من المحبوسين مناسبة عيد الأضحى وذكري ثورة يوليو الدكتور مصطفي مدبولي

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