أزمة السفينة إيفرجرين شاهدًا.. "نقل النواب": قناة السويس رمز لمصر والأهم عالميًّا

كتب- نشأت علي:

قال النائب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الماضية والحالية بالموانئ المصرية، وأن تكون في مصاف الموانئ العالمية، وما نراه من إنجازات هو فخر لكل مواطن مصري، مؤكدًا أن قناة السويس رمز لمصر، وهي أهم قناة استراتيجية في العالم، وبها خبرات لا توجد في أي مكان آخر، وهو ما شهد به العالم في أزمة السفينة إيفرجرين.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات إن اللجنة ناقشت إلى الآن موازنة ١٤ هيئة من الهيئات العامة التابعة لوزارة النقل والمواصلات، للعام المالي 2023/2024.

ووجه رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التحية إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، وهيئة مكتب لجنة النقل والمواصلات وأعضائها وأمانة اللجنة؛ على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية.

ووجه رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب التحية للفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، ولوزارة التخطيط، ولوزير المالية ووزارة المالية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وكل الوزارات التي عملت مع اللجنة على مدار أسبوعين لمناقشة موازنات ١٤ هيئة، ومن ثمَّ إحالتها وعرضها على الجلسة العامة للبرلمان .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023/2024، في ما يخص: هيئة قناة السويس.

• الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

• هيئة ميناء دمياط.

وبحضور ممثلي وزارة النقل والمواصلات، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، والمهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء خالد العزازي مستشار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس للعلاقات العامة.