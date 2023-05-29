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رئيس "صحة النواب" يطالب باستمرار عمل المستشفيات بالإسكندرية طوال الأسبوع

04:15 م الإثنين 29 مايو 2023
رئيس "صحة النواب" يطالب باستمرار عمل المستشفيات بالإسكندرية طوال الأسبوع

الدكتور أشرف حاتم

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كتب - نشأت علي:

طالب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة التنسيق والاجتماع أسبوعيا بين قطاع الطب العلاجي برئاسة الدكتور أحمد سعفان، والمجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية بمشاركة كلا من الدكتور وليد أنور، و الدكتور حسام عبد الغفار مساعدًا وزير الصحة لشئون التطوير المؤسسي، لحل اي مشكلات تواجه الخدمات الصحية.

وقال الدكتور أشرف حاتم: لا يعقل أن المستشفيات الجامعية بمحافظة الإسكندرية تعمل ثلاث أيام ومستشفيات وزارة الصحة 3 أيام، لافتا إلى ضرورة العمل طوال الأسبوع

وشدد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، على ضرورة اجتماع المجلس الإقليمي للصحة بكل محافظة لحل المشكلات التي تواجه المستشفيات الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم تحت عنوان "الخلايا الجذعية.. أمل للمصابين بسرطان الدم والغدد اللمفاوية " وذلك لمتابعة الأثر التشريعى للقانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما وكذلك لبحث حلول لمواجهة تحديات مرضى أمراض الدم فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وما تقوم به من مبادرات وحرصها على مواكبة التطورات المتلاحقة فى البحث العلمى بما يُمكن من توفير منظومة طبية متكاملة ومتطورة وفقًا لرؤية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة.

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مجلس النواب المستشفيات بالإسكندرية أشرف حاتم

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