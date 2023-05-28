نجلة نجيب محفوظ تهدي جزءا من مكتبته إلى مكتبة الإسكندرية

كتب- محمد شاكر:

قالت أم كلثوم نجلة الكاتب الكبير الراحل نجيب محفوظ، إنها قررت إهداء جزء من مكتبة والدها إلى مكتبة الإسكندرية، ولكنها انشغلت بأمور أخرى الفترة الماضية ولم تتواصل مع المكتبة لتحديد موعد لتسليم ما لديها من كتب.

وقالت أم كلثوم في تصريحات خاصة لمصراوي: تضم المقتنيات التي سيتم إهداؤها للمكتبة مؤلفات والدها الشخصية وعدد من الترجمات والكتب والدوريات التي اقتناها على قيد حياته، وغير ذلك من المقتنيات.

وحول رأيها في أداء دار ديوان التي اشترت حقوق الملكية الفكرية لأعمال نجيب محفوظ مؤخرا، أعربت أم كلثوم، عن سعادتها بالتعامل معها مشيرة إلى أن اختلاف البعض حول أغلفة أعمال أديب نوبل، أمر إيجابي، خاصة أن أي عمل بشري لن تجد اتفاقا عليه بسبب اختلاف وجهات النظر حوله.

وأضافت: دار ديوان متعاونة جدا معنا وأرسلوا لي كل الأغلفة الجديدة لنجيب محفوظ قبل طباعتها رغم أن هذا الأمر ليس لي رأي فيه، كما أنها تطرح أعمال أبي في جميع المعارض المحلية والدولية، على عكس دار النشر التي تعاونا معها قبل ديوان فكانت تتعامل وكأن الأمر لا يعنينا في شيء.

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