التموين: احتياطي الزيوت يكفي 5 أشهر.. ولحوم من جيبوتي قريبًا

كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور، حيث إن احتياطي القمح يكفي نحو 5.9 شهر، كما أن إجمالي حجم توريد القمح المحلي بلغ حتى الآن نحو 2.7 مليون طن وأن حجم الاستهلاك المحلي يبلغ 800 ألف طن شهريا.



وأضاف الوزير خلال الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا تحت عنوان "دعم القياسات لنظام الغذاء العالمي" أن احتياطي مصر من الزيوت يكفي 5 أشهر، كما تسعى إلى توفير اللحوم الحية من كافة الجهات بالتزامن مع قرب دخول عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه قريبا سيتم استيراد لحوم من جيبوتي، بالتزامن مع استمرار تدفق اللحوم السودانية.