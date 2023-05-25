إعلان

BBC

التموين: احتياطي الزيوت يكفي 5 أشهر.. ولحوم من جيبوتي قريبًا

07:06 م الخميس 25 مايو 2023
التموين: احتياطي الزيوت يكفي 5 أشهر.. ولحوم من جيبوتي قريبًا

الدكتور علي المصيلحي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور، حيث إن احتياطي القمح يكفي نحو 5.9 شهر، كما أن إجمالي حجم توريد القمح المحلي بلغ حتى الآن نحو 2.7 مليون طن وأن حجم الاستهلاك المحلي يبلغ 800 ألف طن شهريا.

وأضاف الوزير خلال الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا تحت عنوان "دعم القياسات لنظام الغذاء العالمي" أن احتياطي مصر من الزيوت يكفي 5 أشهر، كما تسعى إلى توفير اللحوم الحية من كافة الجهات بالتزامن مع قرب دخول عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه قريبا سيتم استيراد لحوم من جيبوتي، بالتزامن مع استمرار تدفق اللحوم السودانية.

سوق مصراوى

احتياطي الزيوت علي المصيلحي وزير التموين

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

وزير التموين: ارتفاع أسعار الحبوب أكثر من 30% منذ الأزمة الروسية الأوكرانية
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أحياء بمدافن القاهرة القديمة يواجهون التشرد(صور)