"طاقة النواب" توافق على موازنة وزارة البترول

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائبة رشا رمضان، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة البترول للعام المالي الجديد 2023/2024، حيث بلغ جملة الإيرادات 13.5 مليار جنية يمثل الإتاوة منها 12 مليار جنيه.

يأتي ذلك بعد استعراض ممثل وزارة البترول والثروة المعدنية أشرف قطب، تفاصيل مشروع موازنة وزارة البترول للسنة المالية الجديدة 2023/ 2024، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص نحو مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، لصالح تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال العام المالي بمشروع "حياة كريمة".

وردًا على تساؤل النائبة أيه فوزي فتي، بشأن المخصصات المدرجة تحت بند الدراسات والأبحاث بمشروع موازنة ديوان عام الوزارة في حين أن الشركات هي المعنية بهذه الدراسات، علق ممثل وزارة البترول بتأكيده أن المُخصصات بالفعل أنها توجه للشركات التابعة التي تقوم بالدراسات للمشروعات التي يجري تنفيذها.

وأكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، تعليقًا على موازنة وزارة البترول أن قطاع البترول والطاقة من أنجح القطاعات في مصر ويحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي والدولة، مشيرًا إلى أن القطاع نجح في تحقيق نتائج وفوائق مالية وتجاوز الأزمة العالمية للطاقة التي تأثرت بالحرب الروسية على اوكرانيا واثرت على اقتصاديات كبرى الا ان وزارة البترول اعدت استراتيجية ناجحة لمواجهة الأزمة.

وأضاف حسام عوض الله، أن قطاع الغاز في مصر حقق فوائض وعملة صعبة خاصة مع الاكتشافات الجديدة للغاز وزيادة صادرات مصر من الغاز وتحقيق فوائض وأموال للخزانة العامة ودعم كافة القطاعات التي تحتاج إلى الطاقة.