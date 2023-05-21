أبطال القوات المسلحة يحققون 24 ميدالية في منافسات البطولة الإفريقية للكبار لرفع الأثقال

كتب- محمد سامي:

حقق أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة للقوات المسلحة إنجازا رياضيا جديدا خلال مشاركتهم، ضمن قوام المنتخب المصري في البطولة الإفريقية للكبار لرفع الأثقال والتى استمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بدولة تونس بمشاركة (127) لاعبا ولاعبة يمثلون (19) دولة.

وبحسب بيان، حصل أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية على عدد (24) ميدالية متنوعة بواقع (17 ذهبية – 4 فضية- 3 برونزية) من أصل (30) ميدالية حققتها البعثة المصرية، وبمشاركة (8) لاعبين من أصل (10) لاعبين من قوام المنتخب القومي لرفع الأثقال.

ونجح لاعبى المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسماعيلية في حصد (12) ميدالية متنوعة، فقد حصلت اللاعبة سارة سمير على (3) ميداليات ذهبية وتحقيق رقم قياسي أفريقي في كل من مسابقات الخطف (117) كجم - النطر (151) كجم في ميزان (81) كجم، وحصدت اللاعبة نعمة سعيد فهمي علي (3) ميداليات ذهبية في وزن (71) كجم، كما تحصل اللاعب عبد الرحمن محمـد على (2) ميدالية ذهبية وميدالية فضية فى وزن (+102) كجم وكذا تحقيق رقم قياسى أفريقي جديد في مسابقة النطر بوزن (243) كجم والحصول على لقب أقوى رباع في إفريقيا، كما حصد اللاعب محمـد محمود سليم (3) ميداليات برونزية في وزن (102) كجم.

وقد أقتنص لاعبات المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية عدد (9) ميداليات متنوعة فى ذات البطولة حيث حققت اللاعبة حليمة عبد العظيم عدد(3) ميداليات ذهبية في وزن (+87) كجم واللاعبة سمر سعيد حبشى على عدد (2) ميدالية ذهبية و(1) فضية فى وزن (87) كجم ، وحصدت اللاعبة فاطمة محمود صادق على عدد (1) ميدالية ذهبية (2) فضية نفس الوزن ، كما حقق اللاعب كريم أبو كحلة لاعب نادى طلائع الجيش عدد (3) ميداليات ذهبية في وزن (89) كجم .

وكان فى إستقبال البعثة المصرية فور وصولها إلى أرض الوطن وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة لتقديم تهنئة القيادة العامة للقوات المسلحة احتفالاً بما حققوه من إنجازات وألقاب تاريخية بالبطولة .

وأعرب اللاعبون عن شكرهم وامتننانهم للقوات المسلحة التى وفرت لهم كافة أوجه الدعم لتحقيق الألقاب والإنجازات الرياضية بكافة المحافل الدولية .​