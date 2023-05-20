وزيرة التضامن: الوزارة تخدم المواطن من المهد إلى اللحد



كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة حريصة كل الحرص على خدمة المواطنين، فهي تخدم المواطن من المهد إلى اللحد، موضحة أن أكثر من 93%؜ من الموازنة المخصصة لوزارة التضامن تنفق على المواطنين مباشرة، مشددة على أن الإعفاءات الجمركية لذوي الإعاقة وصلت لأكثر من 7 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، وبحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه لدعم ذوي الإعاقة سنويا، مشيرة إلى أنه يوجد في مصر مليون و100 ألف بطاقة خدمات متكاملة حاليا، وتم زيادة عدد بطاقات الخدمات المتكاملة 650 ألف بطاقة لتصل إلى مليون و750 ألف بطاقة، في حين تقدم للحصول على كارت بطاقة الخدمات 2 مليون و430 ألف مواطن، وتم زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي حتى وصل لـ5 ملايين و200 ألف أسرة في موازنة عام 2024/2023.

وأوضحت "القباج" أن موازنة الدعم النقدي وصلت لـ31 مليارا و80 مليون جنيه في موازنة 2023/2024، وبإضافة الدعم النقدي المقدمة من التحالف الوطني للعمل الأهلي، والذي يدعم حوالي 600 ألف أسرة سيصل إلى ما يقرب 34 مليارا و500 مليون جنيه كإجمالي موازنة الدعم النقدي الموجه للأسر في مصر.