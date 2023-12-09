وزيرة الهجرة تكشف لـ"مصراوي" سبب الإقبال الكثيف للمصريين بالخارج على الانتخابات الرئاسية



كتب- إسلام لطفي:

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الإقبال الكثيف للمصريين بالخارج على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، يعود إلى عدَّة عوامل، منها جهود وزارة الهجرة والجولات الفعلية والافتراضية التي نفذتها وشعور المصريين بأن مصر قلبها عليهم، وأنها تتواصل معهم دائمًا وتنفذ لهم مطالبهم.

وأضافت في تصريح خاص لـ"مصراوي": نحن لا نُقدم محفزات فقط في مقابل الدولار؛ ولكن نقدم كل ما له علاقة بخدمة المصريين بالخارج، مثلما يتعلَّق بـ"أبنائنا في الخارج" في المدارس والجامعات المصرية.

وتابعت: وندخل أيضًا حتى عمق الدول التي بها نزاعات حتى ننقذ أبناءنا، مثلما حدث في السودان وليبيا وأوكرانيا وروسيا وتركيا والمغرب، ولذلك تظهر المحبة وهي مُعْدِيَة، علاوة على أن الإحساس بالوطن هو محبة؛ خصوصًا أن الحكومة تُذلل كل التحديات للمصريين بالخارج، ولذلك فإن هذا لا يُقابله إلا المحبة، إلى جانب إحساس المصريين بالمسؤولية.

واستطردت: عندما كانت وزارة الهجرة تخاطب المصريين، كنا نقول لهم "إحنا مش جايين ليكم عشان نقول لكم انزلوا؛ لأننا عارفين إنكم هتنزلوا، لكن جايين نكلمكم في مسؤوليتكم عن أن كل المصريين ينزلوا.. فكل مصري خد الرسالة دي وأصبحت في قلبه أن لديه مسؤولية أن الجميع يُصوِّت في الانتخابات الرئاسية".

واستكملت: هذه الانتخابات ليست كأي انتخابات؛ لأن العالم حاليًّا يموج بالأزمات الاقتصادية والحروب والنزاعات المسلحة والزلازل وغيرها، وحتى تمر مصر بسلام، فهي تحتاج إلى قائد حكيم يأخذ شراع السفينة ويُوجهها إلى الاتجاه الصحيح نحو النجاح، وأن يكون لها مستقبل مُتميِّز.

وأوضحت أنه حتى يحدث ذلك؛ يجب على المصري أن يُصوِّت في الانتخابات ويختار هذا القائد؛ لأنه لن يأتي من تلقاء نفسه، وتحمل المسؤولية وشعور المصريين بأن دورهم الآن، وأن مصر تحتاج إلى مشاركتهم لحاجتها لكل ابن وابنة، فاستجابوا.

وذكرت: الآن ليس وقتًا للكسل، ولا يجب أن يقول أحد عن الانتخابات الرئاسة إن النتيجة محسومة، لأننا جربنا وقُلنا الكلام ذاته من قبل؛ ولكن كانت النتيجة مختلفة عمَّا كانت متوقعة و"فضلنا نبكي"، وبدلًا من أن نبكي، علينا أن نُقرِّر مَن الرئيس القادم الذي نريده، ونشارك في الانتخابات بالتصويت له.. ونحن نقف على مسافة متساوية مع جميع المرشحين للرئاسة، ومن حق المصريين التصويت لمن يريدون ومن يرونه قائدًا حكيمًا في هذا الزمن لهذا الوطن ويصلح لقيادة دولة بحجم مصر، والمهم أن ينتخبوا الآن حتى لا يندموا لاحقًا.