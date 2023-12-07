نائب محافظ الجيزة يتابع جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية

كتب- محمد أبو بكر:

تواصل محافظة الجيزة، استعداداتها المكثفة للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والمقرر عقدها في الفترة من ١٠ - ١٢ ديسمبر الحالي

وتابع إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، تجهيزات المقرات الإنتخابية بمركزي الصف وأطفيح؛ للاطمئنان علي جاهزيتها وتوافر جميع التيسيرات اللازمة؛ لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم وتوفير جميع سبل الراحة للمواطنين.

وتفقد الشهابي، اللجان بمدرسة الأخصاص الثانوية الإعدادية المشتركة، ومركز شباب قرية الحي، ومدرسة المنشئ بقرية الأقواز، ومدرسة الشهيد أحمد ابراهيم عبد الجوادبمركز الصف، ولجان بمدرسة اللواء عبد الوهاب خليل الثانوية بنات، ومدرسة الوحدة المجمعة بقرية صول، ومدرسة نزلة ترجم للتعليم الأساسي، ومدرسة أحمد الصاوي للتعليم الأساسي بمركز أطفيح.

وشدد نائب المحافظ، على متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلي لجان الإنتخابات، ورفع أية اشغالات وكفاءة الشوارع والإنارة والنظافة.

وحث النائب، المواطنين على المشاركة الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، وممارسة حقهم الدستوري.

وأكد الشهابي، أن المشاركة في الإنتخابات واجب وطني علي الجميع؛ للحفاظ علي أمن وأستقرار الوطن.

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