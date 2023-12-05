وزير العمل: ملياران و203 ملايين جنيه دعماً لـ423 ألفًا و523 عاملًا في 3970 منشأة

كتب- أحمد السعداوي:

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، بديوان عام "الوزارة" برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارَين و203 ملايين و600 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و523 عاملًا يعملون في 3970 منشأة .

وأنفق الصندوق إعانات خلال الربع الأول من العام المالي 2023- 2024، في الفترة من "1 يوليو 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023"، 12 مليونًا و400 ألف جنيه، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية.

ويُشار هنا إلى أن "الصندوق" يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات "العام والأعمال العام والخاص"، التي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى "الصندوق".

وناقش مجلس الإدارة الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتي تُحدد تلك الإعانات بواقع 100% من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهريًّا، كما أُحيط "المجلس" بإجمالي الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق" حتى نهاية يونيو 2023.

وأكد وزير العمل، رئيس مجلس الإدارة حسن شحاتة، أن الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم كل الشركات المتعثرة، ودفع أجور عمالها، ومساعدتها حتى تنهض، وتعود لها عجلة الإنتاج؛ تماشياً مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومع ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي أرسى مبادئها الرئيس، والتي تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال، والشركات وقت التحديات، حتى تعود عجلات الإنتاج بكامل طاقاتها.