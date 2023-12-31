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BBC

طقس أول يوم في 2024.. شبورة وضباب وأمطار تصل القاهرة مساءً

03:20 م الأحد 31 ديسمبر 2023
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    الطقس
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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا الاثنين، أول أيام العام الميلادي الجديد 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه توجد غدا شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وأضافت الهيئة، أنه يسود غدا طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 60% تقريبًا تغزر مساءً على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، وتكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، قد تمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% تقريبًا على فترات متقطعة.

الطقس شبورة أمطار هيئة الأرصاد الجوية

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