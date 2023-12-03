"زهران": مصر تذخر بالكفاءات والقدرات سواء في انتخابات الرئاسة أو المناصب القيادية

كتبت -داليا الظنيني:

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المرشح الرئاسى، إن إنتقاء فريقه المعاون ومستشاريه حال فوزه في الانتخابات الرئاسية لا يجب أن يتم وقت الانتخابات، موضحًا: لسنا مثل تقاليد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الامريكية .

وأضاف زهران خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON"، مساء الأحد، أن مصر تذخر بالكفاءات والقدرات سواء في إنتخابات الرئاسة أو المناصب القيادية، ولكن لدينا مشكلة في ثقافة الشارع المصري تتمثل في "من البديل؟"، وكأن مصر بلد لا يتجاوز عدد سكانها 50 ألف نسمة.

وتابع :نحن بلد عريق وبها المئات ممن يصلحون لرئاسة البلاد، ومصر ليست محرومة من الخبرات والكفاءات والمواهب وأصحاب القدرة، كل المشكلة في التفكير عن البديل وكأنه لغز كبير.