وزير العمل: نحرص على تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء التنمية



(أ ش أ):

قال وزير العمل حسن شحاتة إننا نحرص على التطوير المُستمر في منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء التنمية والعمل خاصة في القطاع الخاص؛ بهدف تأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل بما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم الأحد، مع وفد مؤسسة "طفرة للتنمية" برئاسة الدكتور محمد شلبي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة الإجراءات الأولية لبدء مشروع (مهني 2030) بجميع المحافظات، والذي يستهدف تنفيذ برامج تدريب مهني مُشتركة وطويلة المدى، وذلك بمشاركة مراكز تدريب خاصة ومُدربين ومُتدربين، حيث تتراوح دوراتها التدريبية ما بين 3 إلى 12 شهرًا على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

وأضاف الوزير، أن الدولة تشجع على التعاون مع القطاع الخاص بكافة المجالات باعتباره قاطرة التنمية، داعيًا المراكز الخاصة المُتخصصة في مجال التدريب المهني والمُدربين والمُتدربين ذات الصلة بهذا الملف، لمواصلة تسجيل بياناتهم على الرابط الإلكتروني المُرفق مع هذا البيان للمشاركة في المشروع.

من جانبه.. استعرض مستشار تطوير الأعمال والمشروعات بمؤسسة طفرة للتنمية الدكتور شادي شلبي، الموقف الحالي للمشروع والمجهودات المبذولة والنتائج التي وصلت لها اللجنة التنفيذية المُكونة من الوزارة ومؤسسة طفرة حتى الآن.

وقال إنه تم إطلاق موقع إلكتروني للتعريف بالمشروع تيسيرًا على المواطنين وتفعيل منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة التدريب المهني لإدارة عناصر العملية التدريبية "مركز التدريب"، وتكوين فرق العمل للجودة، والاعتماد والإشراف الفني ومراجعة صلاحيات المراكز والحقائب التدريبية والمدربين والفنيين.

وتابع أنه تم أيضًا وضع معايير تراخيص وضّم المراكز المهنية للمشروع، وتطوير الحقائب التدريبية والجدارات، والأُطر المُحددة لكل برنامج تدريبي حيث تم الانتهاء من تطوير 40 برنامجًا مهنيًا حتى الآن، وبدء تفعيل العمل والتعاون مع القطاع الخاص وزيارة مراكز التدريب المهني بـ21 محافظة.

ويأتي التعاون بين الوزارة ومؤسسة "طفرة" في إطار توجهات الدولة بشأن مشاركة القطاع الخاص بكافة برامج ومشروعات التنمية باعتباره شريك رئيسي في عمليات التنمية؛ تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه بتوجيهات مُستمرة من وزير العمل خاصة في برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب على مهن المستقبل التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

كما يأتي هذا التعاون في إطار رؤية وزارة العمل وأهدافها ودورها في رسم السياسة القومية لتدريب وتأهيل الشباب من الجنسين لسد احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، والإشراف على تنفيذها من خلال مراكز التدريب المهني على مستوى الجمهورية.