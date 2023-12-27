تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. تفاصيل خدمات "الزراعة" الفنية والإرشادية للمنتفعين والمزارعين بشمال وجنوب سيناء

كتب- أحمد السعداوي:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وضعت الدولة شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة ورسم مسار تنموي لها، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز.

وأضاف القصير: ووضعت الدولة التنمية الزراعية بسيناء على رأس أولوياتها؛ باعتبارها أحد أهم عوامل الجذب السكاني، فتم إنشاء العديد من مشروعات التنمية الزراعية، بهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الاستقرار المعيشي لكل الأسر من أبناء سيناء والوافدين إليها من المحافظات الأخرى، مع خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تعمل على تحسين معيشة السكان وضمان حياة كريمة لهم وتوفير كل سبل العيش الكريم على كل الأصعدة.

وتابع وزير الزراعة: نظراً لاهتمام القيادة السياسية بتنمية وإعمار سيناء؛ تم تنفيذ مشروع التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، والتي تهدف إلى إضافة مساحات زراعية جديدة لسيناء وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبنائها مع تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني للعديد من الأسر البدوية، مع إحداث اندماج مجتمعي بين الوافدين من الوادي والدلتا مع أبناء سيناء لخلق مجتمع قادر على مواجهة كل التحديات والتغلب على الصعاب؛ مما يضمن تحسين سبل العيش لقاطني تلك التجمعات من أبناء الوطن.

ويعد مشروع التجمعات الزراعية من أهم مشروعات وزارة الزراعة بسيناء؛ حيث يحقق الاستقرار المعيشي لنحو 2122 أسرة من خلال 18 تجمعًا تنمويًّا؛ منها 7 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء و11 تجمعًا بمحافظة شمال سيناء، وتقدر المساحة الكلية لهذه التجمعات بنحو 11 ألف فدان من الأراضي المستصلحة ومعدة للزراعة ومزودة بعدد من الآبار الجوفية يصل عددها إجمالًا إلى 286 بئرًا على أعماق مختلفة، بالإضافة إلى كل الخدمات التعليمية والصحية والتنموية والتجارية.

واستكمل القصير: ولخدمة هذه التجمعات والمناطق المتاخمة لها استلزم الأمر إنشاء 3 مراكز للخدمات التنموية الزراعية؛ تعمل على تقديم كل الخدمات التنموية الزراعية لمشروعات التنمية الزراعية بشبه جزيرة سيناء، تهدف هذه المراكز إلى تقديم كل الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها، كما تحقق هذه المراكز رؤية وزارة الزراعة؛ وهي بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتَي الأرض والمياه، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال وزير الزراعة إنه تم تكليف مركز بحوث الصحراء وقطاعات الوزارة؛ بدفع العمل بهذه المراكز وتقديم الخدمات الزراعية للمنتفعين والمزارعين بالتجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة، حيث تم إنشاء عدد ثلاثة مراكز للخدمات الزراعية والتنموية بسيناء، وتهدف هذه المراكز إلى تقديم كل الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها بأعلى جودة وأقل سعر.

ويأتي ذلك لبناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة؛ تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة. بالاضافة إلى تأهيل وبناء قدرات ودعم الشباب والمستفيدين من مشروعات التنمية الزراعية بسيناء لتحقيق الجودة والإنتاج المتميز.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم إنشاء المراكز الثلاثة للخدمات المتكاملة للتنمية الزراعية على مساحة 42 ألف متر مربع (10 فدان) لكل مركز لخدمة التجمعات ومشروعات التنمية الزراعية القائمة أو المستقبلية، بإجمالي 126 ألف متر لمراكز الخدمات الزراعية الثلاثة.

وأوضح القصير أن الوزارة تقدم كل أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في سيناء من خلال مراكز الخدمات الزراعية وكذلك توفير كل مقومات وأدوات العمل الزراعي من المعدات والآلات اللازمة وإعداد الأرض للزراعة، وأيضًا العمل على نشر المعرفة ورفع الوعي وتنمية قدرات المستفيدين من هذا المشروع حتى يتحقق الهدف منه؛ لا سيما أن الوافدين من الوادي والدلتا والمحافظات الأخرى يفتقر الكثير منهم إلى المعارف الزراعية ومبادئ الزراعة والتعامل مع الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثاً؛ الأمر الذي يتطلب تضافر كل جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تبني برامج إرشادية.