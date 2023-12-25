شعبة الأدوية توضح حقيقة وجود أزمة دواء في مصر

كتبت -داليا الظنينى :

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، حقيقة وجود أزمة في قطاع الدواء بمصر.

وأكد "عوف"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن رقم الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية هو 15301، ويمكن الاتصال عليه في أي وقت لمعرفة أماكن توافر الدواء وبديله، مشددًا أنه على الصيادلة ضرورة كتابة قائمة بأنواع الدواء الناقص في السوق وتقديمها لنقابة الصيادلة.

وقال إن أدوية "الضغط والأنسولين والسكر" متواجدة في الأسواق، وهناك أنواع محددة من حقن الأنسولين أشيع أنها تساعد على التخسيس ولهذا يتم سحبها بكثرة من الصيدليات، منوهًا أن كل دواء في مصر له مخزون استراتيجي من 3 لـ6 شهور في مصر.

وأضاف: "28 صيدلية تابعة للدولة تتوفر بها كل الأدوية بالروشتة والرقم القومي، ومن 4 شهور كانت أدوية الغدة تشهد سحبًا كبيرًا واليوم متوفر البديل بنفس المادة الفعالة والكفاءة، وأدوية الغدة تقاس كل شهر، ولو لم يعطي النتيجة لن تستمر في السوق".

وتابع: "المواطنين اعتمدوا على المنتج المصري في دواء الغدة وذلك ضمن خطة الدولة لتوطين الصناعة منذ 2014، حجم التعامل في سوق الدواء بمصر".

واستكمل قائلا: نتعامل مع أجهزة عديدة وكبيرة في الدولة وهناك مشكلات يتم حلها بسرعة مع الضرائب والجمارك وغيرهم، ومجلة فيتشي أعلنت قيادة مصر لصناعة الدواء في الشرق الأوسط، وفي 2024 سنكون واحدة من الدول صاحبة الصناعات الدوائية المميزة عالميا،

وتابع: هنك دول لا تريد نجاح مصر في صناعة الدواء، ونجحنا في تصنيع لقاحات فيروس كورونا وتصديرها لدول رائدة في صناعة الدواء، وزيادة أسعار الدواء بسبب زيادة سعر العملة الأجنبية والبعد السياسية والاقتصادي.

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