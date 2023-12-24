وزير الطيران يرد على خروج مصر للطيران من تصنيف أفضل 100 شركة عالميًا

كتب- حسن مرسي:

عقب الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، على خروج مصر للطيران من تصنيف أفضل 100 شركة طيران، معلقا: "مصر خرجت من التصنيف في شهر 6 الماضي فما السبب في إثارة هذا الموضوع الآن"، لافتا إلى أن مصر للطيران لم تطلب الدخول في هذا التصنيف.

وأشار عباس، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر للطيران تتعرض إلى هجمة غير عادية، مشيرًا إلى أن الشركة قامت بالتعاقد على شراء 10 طائرات، فضلا عن تأجير 18 من الطائرات، مضيفًا: نعمل على تطوير الشركة باستمرار رغم الخسائر المرحلة والتي تقدر بـ 22 مليار جنيه.

وأضاف الفريق محمد عباس، إلى أن "الشركة لديها طائرات كراسيها لم تتغير من 12 سنة، بالإضافة إلى أسعار تذاكر مصر للطيران ليست مرتفعة مقارنة بالشركات الأخرى في المنطقة"، متابعًا: “لم نصل للجودة التي نرغبها ولكن نسعى لها، وقريبًا ستتغير الخدمة، الوضع مش هيتصلح في يوم وليلة".