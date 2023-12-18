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وزير الصحة يهنئ الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

05:06 م الإثنين 18 ديسمبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- أحمد جمعة:
تقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن قيادات الوزارة وجميع العاملين بها، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

كما توجه الوزير بالتهنئة للشعب المصري، بفوز الرئيس السيسي، داعيا الله أن يكلل جهود الرئيس، بتحقيق آمال الشَّعب المصري وتطلعاتِه وأحلامِه، وأن ينعم على مصر وشعبها بكل رخاء، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية، في ظل توجهات الرئيس، نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وفاز الرئيس السيسي، يوم الاثنين، بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات، على ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 66.8 في المئة من الأصوات.

وحصل السيسي على عدد 39 مليون 702 ألف و451 صوتا أي 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

الرئيس السيسي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الهيئة الوطنية للانتخابات

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