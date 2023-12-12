اليوم الثالث للانتخابات.. توافد المواطنين على لجان التجمع الخامس

لليوم الثالث.. توافد الناخبين على لجان مطار القاهرة للإدلاء بأصواتهم

اليوم الثالث للانتخابات.. إقبال الناخبين على لجان الاقتراع بالجيزة

اليوم الثالث للانتخابات.. وليد سليمان يدلي بصوته في التجمع الخامس

كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

توافد المواطنون منذ الساعة التاسعة صباح اليوم على مقار اللجان الانتخابية في التجمع الخامس للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من أيام الانتخابات الرئاسية داخل مصر.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر على مدار 3 أيام بدأت الأحد الماضي 10 ديسمبر وتنتهي اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.