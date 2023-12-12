ممارسة ديمقراطية سليمة.. برلماني: المصريون قدموا للعالم تجربة رائعة في انتخابات الرئاسة

كتب- سامح سيد:

قال النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إن المشاركة الكبيرة من المصريين في الانتخابات الرئاسية التي تختتم أعمالها اليوم الثلاثاء، بمثابة دليل قاطع على نجاح المصريين في تقديم تجربة جديدة رائعة للممارسة الديمقراطية السليمة.

وأكد قاسم أن المصريين كانوا على وعي وإدراك حقيقيَّين بهذه الانتخابات، وتحديدًا تختلف عن جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة لعدة اعتبارات؛ في مقدمتها الظروف الإقليمية الصعبة والمعقدة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين، إضافة إلى الظروف الدولية التي يمر بها العالم حاليًّا.

وأضاف النائب، في بيان أصدره اليوم: إن تصويت المصريين من السيدات والرجال والشباب في هذه الانتخابات بهذه الصورة المشرفة والتي نالت انبهارًا وإشادة من جميع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء ومنظمات المجتمع الإقليمية والعربية والعالمية، كان بمثابة رسالة حاسمة للعالم كله، بأن مصر دولة مهمة ولها دورها التاريخي والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية، موجهًا التحية والتقدير للشعب المصري العظيم الذي يقف صفًّا واحدًا حول الدولة المصرية بجميع مؤسساتها.

وأكد النائب محمود قاسم أن كل المصريين الشرفاء خرجوا في الانتخابات الرئاسية في طوابير كبيرة ليدرك العالم أجمع عظمة المصريين وتأييدهم استقرار الدولة المصرية وحماية حدودها والاستمرار في استكمال معركة التنمية والبناء، مشيرًا إلى أن التاريخ والواقع أكدا للعالم كله أن المصريين في مثل هذه القضايا المصيرية يقفون صفًّا واحدًا مع الدولة المصرية بجميع مؤسساتها؛ لمواجهة وإفشال جميع المؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.

وأشاد النائب بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في تقديم جميع التيسيرات أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الأهم والأخطر في تاريخ مصر، مؤكداً أن مصر أصبحت لديها القدرة على إجراء أي استحقاقات انتخابية رئاسية أو برلمانية أو مجالس شعبية محلية بكل احترافية ومهنية.