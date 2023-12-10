خالد أبو بكر: مشهد الانتخابات الرئاسية تنفيذ وإخراج وطني مصري خالص

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على إقبال المواطنين في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024، قائلًا: المواطنون يثبتون اليوم للعالم كله أنهم شعب واعي ومتحضر.

وأضاف أبو بكر خلال تقديمه التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية عبر فضائية "ON"، مساء الأحد: "من يحكم العملية الانتخابية برمتها هم القضاة، وحدهم المشرفون على سير هذه الانتخابية، والدولة لا علاقة لها بالإشراف على العملية الانتخابية.

وأكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن قضاة مصر الشرفاء لا رقيب عليهم سوى الله، لذلك المشهد اليوم هو من تنفيذ وإخراج وطني مصري خالص".

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.