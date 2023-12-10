نقيب المحامين يطالب المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

كتب- إسلام لطفي:

أدلى عبدالحليم، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، فى لجنة مدرسة المنشية الابتدائية بالإسكندرية، وسط حضور كبير من السادة المحامين، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى يومها الأول.

وطالب نقيب المحامين، عقب إدلائه بصوته، المواطنين بالتوجه إلى اللجان وممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن المصريين يثبتون دائما قوة في التعبير عن أنفسهم وذلك من خلال المشاركة في هذا المشهد الديموقراطي الحقيقي.

وشهدت لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية في اليوم الأول للتصويت، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 13 ديسمبر الجاري لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.



ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.





