السيسي: "كوب 27" بشرم الشيخ مهدت الوصول لهدف عالمي للتكيف مع التغيرات المناخية

كتب - مصراوي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يجب العمل على احتواء آثار تغير المناخ، والالتزام بما تم الاتفاق عليه في مؤتمر باريس للمناخ.

ودعا خلال كلمته في فعاليات قمة المناخ كوب 28 فى دبي بالإمارات، إلى توفير التمويل المناسب ضروري لتحقيق الأهداف المناخية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حرصت خلال قمة المناخ "كوب 27" فى شرم الشيخ على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المناخية.

وتابع:"حرصنا في شرم الشيخ على إطلاق عديد من المسارات التي تسهم في تحقيق تطلعاتنا في هذا الصدد، وعلى رأسها إنشاء صندوق تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية وبرنامج العمل حول الانتقال العاجل، وبرنامج عمل لخفض الانبعاثات كما مهدنا الطريق أمام التوصل إلى هدف عالمى للتكيف مع التغيرات المناخية".