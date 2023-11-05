تحرك برلمانى بعد رفع أسعار البنزين.. و"الشيوخ" يناقش "ضريبة الكربون"



كتب- سامح سيد:

شهدت أروقة البرلمان اليوم العديد من الأحداث خاصة مع ارتفاع أسعار البنزين، ويستعد مجلس الشيوخ اليوم الأحد لمناقشة ضريبة الكربون، فما هي القصة؟

ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي شهدها البرلمان السبت والتي جاءت كالتالي:-

أول طلب إحاطة بعد ارتفاع سعر البنزين

طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة بصفةعامة والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواءهشام آمنة وزير التنمية المحلية بصفة خاصة باحكام الرقابة على الأسواق والاسعار لمختلف السلع وأيضاً أحكام الرقابة على تعريفة الركوب لمختلف وسائل النقل.

وقال "قاسم"، في طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية: إنه بعد قرار رفع أسعار البنزين يتجه بعض التجار الجشعين ومالكي سيارات نقل الركاب بجميع أنواعها سواء نقل الركاب والبضائع فيما بين المدن والقرى أو بين المحافظات الى رفع الأسعار مطالباً الحكومة والأجهزة الرقابية والمحافظين بالقيام بجولات مكثفة على الاسواق لإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار.

طارق رضوان يهاجم الولايات المتحدة الأمريكية

هاجم النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان الولايات المتحدة الأمريكية وفرنساوقال: "ما بين التشدق بالحريات المدنية والسياسية والاجتماعية وتصدير تمثال الحرية مركز لها وما بين الإزدواجية والعنصرية وضرب الحريات عرض الحائط".

وعلق "رضوان"علي المشروع المقدممن النائب الأمريكي ريان زينكي، تشريعًا، لحظر دخول الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة، حيث يأتي القانون بعنوان: حماية الأمريكيين منالتطرف، والذي يسعى إلى منع جميع الفلسطينيين من دخول الولايات المتحدة وطردهم.

الشيوخ يناقش ضريبة الكربون

وعلى مستوى نشاط مجلس الشيوخ يبدأ المجلس أولى جلساته اليوم الأحد لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأندراسة "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة "سوق الكربون - ضريبة الكربون".

وكشف تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بشأن دراسة عمروعزت، النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمةلإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.