وزير الأوقاف: مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة لون من الوفاء للوطن

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن مشاركة المصريين الواسعة بالخارج في الاستحقاقات الوطنية الدستورية بما فيها الانتخابات الرئاسية هي لون من الوفاء لوطنهم والتعبير عن اهتمامهم بقضاياه.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية بالخارج يومي 1 و2 و 3 ديسمبر المقبل، وأيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه بالداخل، على أن تبدأ عملية التصويت من 9 صباحا وحتى 9 مساءً بتوقيت كل دولة.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير المقبل، وبالداخل أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.