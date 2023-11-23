انعقاد مؤتمر "الإعلام الرقمي لتعزيز الدمج المجتمعي" بإعلام أكتوبر السبت

كتب- عمر كامل:

تعقد كلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، المؤتمر العلمي التاسع "الإعلام الرقمي والدمج المجتمعي" على مدار يومي 25 و26 نوفمبر 2023 بمبنى خدمات الطلاب بمقر الجامعة، وذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي.

يتضمن المؤتمر جلستين نقاشيتين بعنوان "واقع التعليم الإعلامي والدمج المجتمعي" و"الدمج الرقمي: أكاديميون وممارسون"

كما يتضمن المؤتمر جلسات علمية هي "الإعلام الرقمي ودعم التنوع والإختلاف" و"التربية الإعلامية الرقمية والدمج المجتمعي"، و"الإعلام الرقمي والدعم النفسي"، و"الإعلام الرقمي والتمثيل المجتمعي".